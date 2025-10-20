Против собравшихся у здания мэрии Гюмри полиция начала применять силу

Правоохранители пытаются освободить вход и задержать градоначальника Вардана Гукасяна

Редакция сайта ТАСС

© Александр Патрин/ ТАСС, архив

ЕРЕВАН, 20 октября. /ТАСС/. Полиция начала применять силу против собравшихся у здания мэрии города Гюмри, чтобы освободить вход и задержать градоначальника Вардана Гукасяна. Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

В настоящее время Гукасян находится в здании, он заявил, что готов идти с силовиками, однако его сторонники собрались у мэрии и не пропускают чиновника. Правоохранители проводят задержания.

Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание неоднократно подвергалось критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, который неоднократно указывал на необходимость решения этого вопроса.