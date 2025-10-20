Посольство РФ в Таиланде выясняет обстоятельства задержания россиян

В диппредставительство никто не обращался за помощью

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 20 октября. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде выясняет обстоятельства задержания около 20 россиян на курортном острове Пханган. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заведующий консульским отделом диппредставительства Илья Ильин.

"Посольство РФ в Таиланде местные власти не информировали о задержании россиян, никто из них за консульской помощью не обращался. Почетный консул в провинции Сураттхани занимается выяснением обстоятельств произошедшего", - сказал он.

В отделении полиции острова Пханган ТАСС ранее сообщили о задержании в течение последней недели 19 россиян. Среди задержанных есть те, кто нарушил иммиграционные правила, а также те, кого подозревают в ведении трудовой деятельности без соответствующего разрешения.

В туристической полиции в свою очередь заявили, что в одном из эпизодов 19 октября таиландские правоохранители на Пхангане задержали 37-летнего россиянина, которого подозревают в незаконной сдаче в аренду транспортных средств и в хранении наркотических средств. В ведомстве указали, что руководству полицейских участков туристических зонах поручено ускорить пресечение всех видов незаконной деятельности, совершаемой иностранцами.

Согласно таиландскому законодательству, нарушение иностранцами трудового кодекса грозит им штрафом или депортацией из страны с последующим запретом на въезд. Некоторые профессии в королевстве зарезервированы только для местных подданных. Так, иностранцам строго запрещено работать экскурсоводами, парикмахерами, делать тайский массаж или заниматься огранкой драгоценных камней. Нарушение иммиграционных правил страны также влечет за собой штраф, а в случае длительного пребывания в стране без действующей визы может грозить депортация.