На жителя Махачкалы завели дело за публичные призывы к экстремизму

Он на своей странице в Telegram разместил аудио- и видеоматериалы, в которых содержались призывы к осуществлению экстремистской деятельности

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Махачкалы по факту публичных призывов к экстремизму в Telegram. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

По данным следствия, житель Махачкалы в феврале и марте 2025 года на своей странице в социальной сети Telegram, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил аудио- и видеоматериалы, в которых содержались призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц.