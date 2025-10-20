Статья

Гюмри пытался отбить мэра у силовиков. За что задержали Вардана Гукасяна

Редакция сайта ТАСС

© Александр Патрин/ ТАСС, архив

20 октября стало известно о задержании оппозиционного мэра второго по величине в Армении города Гюмри Вардана Гукасяна. ТАСС собрал основное о ситуации.