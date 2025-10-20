Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Гюмри пытался отбить мэра у силовиков. За что задержали Вардана Гукасяна

Редакция сайта ТАСС
11:24
© Александр Патрин/ ТАСС, архив

20 октября стало известно о задержании оппозиционного мэра второго по величине в Армении города Гюмри Вардана Гукасяна. ТАСС собрал основное о ситуации.

  • Утром 20 октября Антикоррупционный комитет Армении заявил о проведении мероприятий в городской мэрии.
  • После чего решил задержать градоначальника и семерых сотрудников горадминистрации по подозрению во взяточничестве.
  • За это время у здания собрались десятки граждан, которых правоохранители не пропускали внутрь, отчего возникали потасовки.
  • Гукасян в соцсетях обратился к горожанам, призвав их "отстоять независимость города" и право жителей "избирать и защищать мэра".
  • К муниципалитету на защиту градоначальника пришли несколько тысяч человек. К зданию стянули большое число сотрудников правоохранительных органов, в том числе спецназ.
  • Полицейским пришлось предпринять несколько попыток арестовать мэра, так как его сторонники не пускали их в его кабинет.
  • Сам Гукасян согласился идти с силовиками, однако его сторонники не пропускали чиновника.
  • Полиции пришлось применить силу, чтобы освободить вход и задержать градоначальника.
  • В задержании задействовали более 100 вооруженных силовиков.
  • Вардана Гукасяна избрали мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении.
  • Премьер-министр Никол Пашинян неоднократно критиковал его избрание и намекал на необходимость "решения" этого вопроса.
 
Армения