Гюмри пытался отбить мэра у силовиков. За что задержали Вардана Гукасяна
Редакция сайта ТАСС
11:24
20 октября стало известно о задержании оппозиционного мэра второго по величине в Армении города Гюмри Вардана Гукасяна. ТАСС собрал основное о ситуации.
- Утром 20 октября Антикоррупционный комитет Армении заявил о проведении мероприятий в городской мэрии.
- После чего решил задержать градоначальника и семерых сотрудников горадминистрации по подозрению во взяточничестве.
- За это время у здания собрались десятки граждан, которых правоохранители не пропускали внутрь, отчего возникали потасовки.
- Гукасян в соцсетях обратился к горожанам, призвав их "отстоять независимость города" и право жителей "избирать и защищать мэра".
- К муниципалитету на защиту градоначальника пришли несколько тысяч человек. К зданию стянули большое число сотрудников правоохранительных органов, в том числе спецназ.
- Полицейским пришлось предпринять несколько попыток арестовать мэра, так как его сторонники не пускали их в его кабинет.
- Сам Гукасян согласился идти с силовиками, однако его сторонники не пропускали чиновника.
- Полиции пришлось применить силу, чтобы освободить вход и задержать градоначальника.
- В задержании задействовали более 100 вооруженных силовиков.
- Вардана Гукасяна избрали мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении.
- Премьер-министр Никол Пашинян неоднократно критиковал его избрание и намекал на необходимость "решения" этого вопроса.