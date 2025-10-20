В Новотроицке Оренбургской области ликвидировали пожар на стройке

Пожарные ранее спасли крановщика

ОРЕНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на стройке многоэтажного дома в Новотроицке Оренбургской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Полная ликвидация пожара [произведена]", - сказано в сообщении.

Возгорание строительных материалов на стройке многоэтажно дома произошло утром 20 октября. Строители эвакуировались самостоятельно, а крановщика спасли пожарные. По данным ГУ МЧС России по региону, тушение осложнялось большим количеством легкогорючих материалов и сильным задымлением, было задействовано шесть единиц техники и привлечены 24 сотрудника. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.