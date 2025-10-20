Украинский автомобиль протаранил КПП "Отачь" на границе с Молдавией

Молдавские пограничники обнаружили машину с украинскими номерными знаками часом позже на окраине ближайшего населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Автомобиль марки Lexus на большой скорости протаранил ночью шлагбаум на контрольно-пропускном пункте "Отачь" со стороны Украины и скрылся на территории Молдавии. Об этом сообщил молдавский портал Блокнот Молдова.

"Автомобиль Lexus, зарегистрированный на Украине, незаконно въехал в Республику Молдова в ночь на понедельник через пункт пропуска "Отачь". По данным источников, близких к расследованию, на большой скорости он проехал через ограждение и врезался в автобус. После этого водитель резко нажал на педаль газа и незаконно въехал на территорию Молдавии, где беспрепятственно продолжил движение", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что поднятые по тревоге молдавские пограничники обнаружили автомобиль с украинскими номерными знаками часом позже на окраине ближайшего населенного пункта.

"Дело расследуется для установления всех обстоятельств", - сообщила порталу руководитель отдела стратегических коммуникаций погранполиции Илона Райлян. По мнению наблюдателей, виновниками происшествия стали украинские уклонисты, которые обычно пытаются нелегально перейти границу с Молдавией, вдоль которой сейчас десятки брошенных ими автомобилей.

С начала конфликта на Украине молдавская пограничная полиция почти каждую неделю сообщает о задержании нарушителей границы призывного возраста. Как сообщал экс-глава МВД Молдавии Адриан Эфрос, за это время было заведено более 800 уголовных дел, связанных с незаконной миграцией с Украины. Со своей стороны, глава пограничной полиции республики Руслан Галушка заявил в интервью телеканалу TV-8, что количество украинских уклонистов, бежавших в Молдавию от мобилизации, за последний год выросло в два с половиной раза из-за ухудшения ситуации на фронте в соседней стране. По его словам, за этот период зарегистрировано около 20 тыс. таких нарушений.

Галушка отметил, что нарушители переходят молдавскую границу и не стремятся прятаться, так как сразу просят убежища в Молдавии, что не позволяет привлечь их к ответственности за нелегальный переход границы. По его словам, в большинстве своем эти люди затем перебираются в страны ЕС. Для усиления молдавской границы западные доноры снабдили пограничников приборами ночного видения и беспилотниками.