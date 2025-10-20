Воры хотели поджечь автовышку, которую использовали для проникновения в Лувр

Министр культуры Франции Рашида Дати выразила признательность сотрудникам службы безопасности, которые не дали сгореть подъемнику

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Один из грабителей пытался поджечь автовышку, которая использовалась для проникновения в Лувр. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

"Я также хотела бы выразить признательность сотрудникам службы безопасности, которые не дали сгореть подъемнику, поскольку один из преступников пытался его поджечь и сбежал", - сказала она в эфире телеканала CNews. Министр также выразила сожаление по поводу того, что "безопасность объектов культурного наследия всегда недооценивали".

Как ранее сообщила прокурор Парижа Лор Беко, 19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в "Галерее Аполлона", они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Поиски преступников пока не принесли результатов.

В последние месяцы по музеям Франции прокатилась волна ограблений. Так, в сентябре злоумышленники проникли в Национальный музей естественной истории, из которого похитили в общей сложности 6 кг золота. За несколько дней до этого нападению подвергся музей в Лиможе, из которого был украдены экспонаты из фарфора общей стоимостью 6,5 млн евро. В октябре дважды был ограблен музей Жака Ширака в Сарране (департамент Коррез в Центральной Франции). Похищены коллекционные часы. Музейная мафия грабит и церкви: в октябре в коммуне Бук-Бель-Эр под Марселем был украден старинный колокол.