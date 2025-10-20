Суд приступил к рассмотрению дела о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова

Один фигурант признал вину

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении двух обвиняемых в подрыве машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в апреле 2024 года в Москве. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, один из фигурантов, Владимир Головченко, признал свою вину, другой, Иван Паскарь, - нет.

"Обвинение понятно, виновным себя признаю, в содеянном раскаиваюсь", - сказал Головченко. "Обвинение понятно, виновным себя не признаю", - заявил Паскарь.

В конце августа третий фигурант дела, Ростислав Журавлев, был осужден на 16 лет лишения свободы, из которых 5 лет он проведет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима, ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. В связи с полным признанием вины материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. Приговор не вступил в законную силу и уже обжалован в апелляции.

В зависимости от роли и степени участия в преступлении мужчины обвиняются по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК РФ.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины и приведено в действие в тот момент, когда мужчина сел за руль. Прозоров выжил, но получил ранения. Установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и проведению СВО, решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. Организаторы действовали с территории Украины. Головченко, Паскарь и Журавлев наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали самодельное взрывное устройство. 9 апреля 2024 года Головченко разместил взрывное устройство под днищем внедорожника. В результате теракта Прозоров получил ранения, ему причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей.

В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении заочно арестованных и объявленных в международный розыск граждан Украины Ярославы Хрестины и Максима Чупруна и иных лиц.