Экс-министра лесного хозяйства Тувы приговорили к 11 годам колонии за взятки

Речь идет о Темире Сарыг-Хаа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Кызылский городской суд приговорил бывшего министра лесного хозяйства и природопользования Тувы Темира Сарыг-Хаа к 11 годам колонии строгого режима за взятки. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Тувы.

"Кызылский городской суд Республики Тыва вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего регионального министра лесного хозяйства и природопользования. Он признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <…> Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 12,6 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 8 лет", - сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что в декабре 2021 года Сарыг-Хаа получил лично взятку в размере 500 тыс. рублей от работников автономного учреждения республики за общее покровительство. "Покровительство было выражено в стабильном финансовом обеспечении подведомственного учреждения, а также за неприменение мер реагирования и ответственности при выявлении совершенных работниками нарушений по службе. Кроме того, за аналогичные действия (бездействие) осужденный неоднократно получал взятки от работника того же автономного учреждения при посредничестве третьего лица на общую сумму 1,3 млн рублей", - пояснили в ведомстве.

Сарыг-Хаа был министром лесного хозяйства и продовольствия республики с 2021 до 2023 года. В сентябре 2023 года он был отстранен от должности из-за ДТП, в котором погибли пять человек, виновником аварии стал водитель служебного транспорта Минлесхоза. В октябре того же года Сарыг-Хаа был задержан по подозрению в получении взятки, в его отношении было возбуждено уголовное дело.