Виктория Боня подала иск к невесте Григория Лепса

Беседу по иску назначили на 8 декабря

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Блогер Виктория Боня подала исковое заявление о защите чести и достоинства к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Об этом ТАСС сообщили в Кузьминском суде Москвы.

"Истец Боня В. А. обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к ответчику Кибе А. И.", - рассказал собеседник агентства.

В суде также отметили, что изначально иск был подан с нарушениями, поэтому суд на время оставил его без движения.

В настоящее время оно уже принято к производству. Беседа по иску назначена на 8 декабря.

Основания для подачи заявления, как и суммы, в настоящий момент пока неизвестны.