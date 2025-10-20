Суд приговорил к 12,5 года топ-менеджера филиала РЖД за "откат" с контракта

Денису Андрееву также назначили штраф в размере 73 млн рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил начальника транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Дениса Андреева к 12 годам 6 месяцам колонии за попытку получить "откат" с контракта на 105 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновным Андреева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в 73 млн рублей", - огласила текст приговора судья. Подсудимый, который находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.

Остальные фигуранты дела также получили крупные сроки. Заместитель начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала РЖД Олег Кириллов приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 36 млн рублей. Занимавшему аналогичную должность Алексею Савченко суд также дал 8,5 года колонии строгого режима и оштрафовал на 36 млн рублей. Заместитель директора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Стрельцов приговорен к 12 годам 6 месяцам колонии общего режима, со штрафом 73 млн рублей.

Дело слушалось в закрытом для прессы режиме. Контракт, о котором идет речь, планировалось заключить между РЖД и компанией "Союзмоторс".

Представители этой организации вышли на начальника договорного отдела филиала РЖД Алексея Крылова, который обещал ускорение в подписании этого соглашения. Взамен предполагалось, что организация передаст 7% от суммы в 105 млн рублей в качестве "отката", а Крылов разделит полученную сумму с осужденными. Однако взятку должностные лица так и не получили, так как были задержаны. После этого Крылов дал показания на всех остальных соучастников дела.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, сам Крылов был приговорен к штрафу в несколько миллионов рублей и отпущен на свободу.