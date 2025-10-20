По подозрению в незаконной легализации 3 тыс. мигрантов задержали пять человек

Среди них трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозревается в незаконной легализации в РФ свыше 3 тыс. мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками правоохранительных органов задержаны пятеро фигурантов. Среди них трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности, их сообщники, подготавливающие документацию, и гражданин иностранного государства, который выступал в качестве номинального директора в фирмах", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, по данным оперативников, криминальная схема была реализована должностными лицами кадрового агентства и строительной организации, которые незаконно легализовали более трех тысяч иностранных граждан в РФ. "Злоумышленники фиктивно трудоустраивали иностранцев в подконтрольных фирмах-однодневках, которые были зарегистрированы на подставное лицо по поддельным документам. Фактически приезжие работали в строительной компании", - пояснила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). В ходе обысков в жилых и офисных помещениях изъяты трудовые договоры, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, средства связи, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Двое фигурантов арестованы, трое отправлены под домашний арест.