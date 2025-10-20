В Башкирии разыскивают пропавшую туристку

Женщина отстала от группы в районе горы Большой Иремель

Редакция сайта ТАСС

Гора Иремель © Anton Buymov/ Shutterstock/ FOTODOM

УФА, 20 октября. /ТАСС/. Спасатели, волонтеры, кинологи и беспилотники разыскивают пропавшую 18 октября в Башкирии в районе горы Иремель туристку из Челябинска. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Башкирии.

"На контроле МЧС Башкортостана поиски 43-летней женщины из Челябинска, которая пропала 18 октября в районе горы Большой Иремель в Катав-Ивановском районе Челябинской области при прохождении конкурса по покорению вершин Уральских гор. В поисках задействованы 49 человек и 11 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России Челябинской обрасти и Республики Башкортостан, спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры, кинологи и экстренные службы республики. Для поисков применяется беспилотная авиация МЧС России", - говорится в сообщении.

Когда основная группа проходила маршрут, женщина отделилась от группы и пошла самостоятельно. Участники после завершения маршрута забили тревогу и обратились за помощью.