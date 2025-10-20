Двух граждан РФ приговорили к длительным срокам за госизмену в пользу Украины

Анатолия Капралова и Геннадия Блинова признали виновными по ст. 275 УК РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Военный суд приговорил двух граждан РФ к 14 и 15 годам колонии строгого режима за оказание технической помощи Украине, сообщила Генпрокуратура РФ.

"2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Капралова 1988 г. р. и Геннадия Блинова 1990 г. р. Они признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена путем оказания материально-технической и финансовой помощи представителям иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). С учетом позиции государственного обвинителя Генеральной прокуратуры РФ суд приговорил Капралова к 15 годам лишения свободы, Блинова - к 14 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, обоим назначено ограничение свободы на год и штраф по 200 тыс. рублей.

Капралов и Блинов в 2023 году, действуя по указке кураторов из украинской разведки, приобрели SIM-карты, активировали их и переправили на Украину. Впоследствии симки были установлены в беспилотники, атаковавшие 19 августа этого же года авиабазу "Сольцы-2" в Новгородской области, а 21 и 23 августа - военный аэродром Шайковка в Калужской области. Также Капралов в 2023 году передал $676 тыс. другому человеку "с целью насыщения ресурсной базы пособников украинского режима, действующих на территории России".