В Брянске по делу о незаконном обороте табака осудили 16 человек

Условный срок получили еще три человека

БРЯНСК, 20 октября. /ТАСС/. Брянский районный суд назначил от 3,5 года до 8 лет колонии 13 членам преступного сообщества по делу о незаконном обороте немаркированного табака на сумму свыше 280 млн рублей, еще три человека получили условный срок. Фигуранты также оштрафованы на суммы от 150 тыс. до 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом мнения государственного обвинителя 13 участникам преступного сообщества назначено наказание от 3 лет 6 месяцев до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере от 250 тыс. рублей до 1,6 млн рублей. Остальным соучастникам назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере от 150 тыс. рублей до 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела признаны виновными по п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, совершенные организованной группой), п. "а", "б" ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных марок, причинившее крупный ущерб государству и совершенное организованной группой), ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство, участие в преступном сообществе).

Установлено, что в декабре 2021 года Игорь Бесчаснов и Михаил Мендельсон создали преступное сообщество и назначили руководителей структурных подразделений для управления им. Два подразделения, возглавляемые двумя жителями Брянска, отвечали за незаконное производство табачной продукции на территории Брянского района, ее последующую упаковку, оклеивание акцизными марками, произведенными участниками преступного сообщества, а также хранение с целью сбыта. По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, один из них - бывший депутат Брянской областной думы Юрий Петрухин, второй - Павел Груця.

Третье подразделение, которое возглавлял житель Москвы, отвечало за финансирование производства, поиск и покупку сырья и материалов для изготовления, а также за покупку оборудования и запчастей к нему. Уточняется, что готовая продукция направлялась партиями в Москву и Московскую область.

Деятельность сообщества была пресечена правоохранительными органами в декабре 2022 года. Всего из незаконного оборота было изъято свыше 2 млн пачек сигарет общей стоимостью более 280 млн рублей, производственное оборудование, упаковочная тара и поддельные акцизные марки. Как добавили в объединенной пресс-службе судов региона, в ходе обыска были изъяты и конфискованы в собственность государства 19 млн рублей и $20 тыс., а также машина, на которой перевозили контрафактную продукцию.