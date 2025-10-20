Отказ Польши выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков" не будет обжалован

Речь идет о гражданине Украины Владимире Журавлеве

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Окружная прокуратура Варшавы не будет обжаловать решение суда об отказе в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".

"Окружная прокуратура Варшавы сообщает, что после ознакомления с письменным обоснованием постановления Окружного суда Варшавы от 17 октября 2025 года об отказе в выдаче Владимира Ж. по европейскому ордеру германской стороне, было принято решение не обжаловать это постановление", - говорится в заявлении ведомства в X.