Экс-замгубернатора Ростовской области признал вину по делу о хранении оружия

Виталий Кушнарев заявил, что не успел сдать пистолет, который нашел

Виталий Кушнарев © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев, обвиняемый в получении взятки и хранении оружия, признал вину в хранении пистолета, сообщает корреспондент ТАСС из здания Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону, где проходит допрос подсудимого.

"Я не оспариваю вопрос по обвинению с оружием, которое я нашел. Я просто не успел его сдать, так как часто был в командировках", - сказал Кушнарев, добавив, что признает вину в хранении оружия.

По его словам, компания "Т-транс" была генеральным подрядчиком в регионе по реализации крупных региональных дорожно-строительных проектов. Он отметил, что на тот момент и. о. губернатора региона Юрий Слюсарь поставил перед заместителем задачу по наполнению фонда для решения задач СВО, как минимум на 30 млн рублей. Проходящий по делу главным свидетелем - директор компании "Т-транс" Николай Селезнев, по данным Кушнарева, настаивал на встрече, в том числе по этому вопросу, с владельцем "Т-транса" Павлом Рогачкиным. В результате встречи Рогачкин не хотел участвовать в этом сборе путем безналичного расчета, так как боялся применения санкций, из-за его проживания и его семьи за рубежом.

Также, по словам экс-замгубернатора, Минтранс региона не просил денег у "Т-транс" на поддержку футбольного клуба "Ростов", речь шла только о помощи для СВО. "В момент задержания я сказал, что деньги на футбол, потому что был в шоке и сказал, что первое пришло в голову", - добавил Кушнарев.

"В определенный момент позвонил Селезнев и сказал, что теперь отвечает за все финансы сам. Он заявил, что они должны нам деньги, на что я ответил: если хотите, можете участвовать в помощи, как и весь бизнес. Я никаких сумм никому не называл. Также обвинение в мой адрес, что мы ограничивали торги для "Т-транса" - это не так. <…> На момент передачи ими средств (передача взятки, по словам Селезнева в ходе допроса в суде, за подписание актов выполненных работ - прим. ТАСС) акты выполненных работ уже были подписаны", - уточнил подсудимый.

Ранее в ходе заседаний прокурор при оглашении письменных доказательств сообщил о том, что Кушнарев при задержании с поличным заявил, что получил деньги от руководителя компании "Т-транс" для помощи футбольному клубу "Ростов". Однако, как сказано в ответе клуба, который процитировал прокурор, ФК "Ростов" не обращался к "Т-транс" с просьбой о материальной помощи и не получал от компании никаких средств.

Об уголовном деле

В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении Кушнарева, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при получении 27 млн рублей. Также в отношении фигуранта расследуется дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был арестован.

В правоохранительных органах региона ТАСС сообщали, что у задержанного оперативники изъяли пистолет. По данным правоохранителей, общая сумма взятки, которую должен был получить Кушнарев, составляла почти 100 млн рублей.

Позже суд арестовал имущество семьи экс-замгубернатора общей стоимостью свыше 276,5 млн рублей.

В июне 2024 года указом губернатора Кушнарев был назначен на должность заместителя губернатора - министра транспорта региона. До этого он был депутатом восьмого созыва Госдумы, входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. С ноября 2016-го по апрель 2019 года Кушнарев занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону, а до этого в течение двух лет был министром транспорта Ростовской области.