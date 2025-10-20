Экс-зампреда правительства Ульяновской области задержали

Его подозревают в превышении должностных полномочий

УЛЬЯНОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Ульяновской области задержали экс-заместителя председателя правительства региона, который подозревается в превышении должностных полномочий. Это следует из видео, распространенного пресс-службой ведомства.

На нем запечатлено, как сотрудники ведомства внутри жилого помещения надевают на мужчину наручники. Видео сопровождает подпись, что это оперативные кадры задержания бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области.

Как ранее в понедельник сообщили ТАСС в силовых структурах региона, фигурантом дела является Владимир Пушкарев.

Ранее 20 октября следственное управление СК РФ по региону сообщило в своем Telegram-канале, что бывший зампредседателя правительства Ульяновской области подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, фигурант в 2024-2025 годах, используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше в Ульяновской области. Кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы аванса лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика. По уголовному делу проводятся следственные действия в трех субъектах России. Изымается значимая документация и иные предметы, имеющие значение для следствия.