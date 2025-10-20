Дела о терактах против Москалика и Кириллова начнут рассматривать 5 ноября

Этим займется Второй Западный окружной военный суд

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд 5 ноября приступит к рассмотрению по существу уголовных дел о терактах в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Военный суд 5 ноября приступит к рассмотрению по существу резонансных уголовных дел о терактах в отношении Москалика, Кириллова и Поликарпова", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По ее словам, уголовные дела в отношении Игната Кузина, обвиняемого в теракте в отношении Москалика, а также в отношении четверых обвиняемых в теракте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, военные судьи начнут слушать в открытом режиме. По делу генерал-лейтенанта Кириллова проходят Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории Евросоюза, продолжается.

Кузин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), п. "а" ч. 4 ст. 327 (хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного официального документа) УК РФ.