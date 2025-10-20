В Румынии инцидент на НПЗ Petrotel Lukoil не навредил окружающей среде

Предприятие проводит расследование по факту получения травмы на нефтеперерабатывающем заводе сотрудника подрядчика

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Bogdan Cristel, архив

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Petrotel Lukoil проводит расследование по факту получения травмы на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии сотрудника подрядчика, по предварительным данным, ущерба окружающей среде и работе предприятия нет, сообщили ТАСС на предприятии.

"20 октября в 11:30 на территории остановленного для проведения капитального ремонта нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil при проведении работ сотрудниками подрядного предприятия Felbermayer SRL произошел хлопок в промышленной канализационной системе с выбросом крышки люка канализационного колодца. В результате один из работников подрядной организации получил травмы", - сообщил представитель завода.

Пострадавший доставлен в больницу скорой помощи Прахова в сознании и стабильном состоянии для последующего обследования и специализированной медицинской помощи.

"Проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет", - уточнили на предприятии.