В Севастополе ДТП спровоцировало масштабную пробку

В аварии никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. В Севастополе на объездной дороге, соединяющей спальные и промышленный район города, столкнулись пять автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции города. Как передает корреспондент ТАСС, ДТП затруднило движение в этой части Севастополя.

"По предварительной информации, сегодня в 15:51 [мск] на автодороге Севастополь - порт бухта Камышовая 50-летний гражданин Турции, управляя автомобилем Cherry, неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля Kia Rio, в результате чего произошло столкновение. От удара автомобиль Kia Rio отбросило на полосу встречного движения, где он произвел столкновение с автомобилями Mercedes Sprinter, Kia Seed и "Лада", которые двигались во встречном направлении, после чего последний автомобиль перевернулся", - говорится в телеграм-канале ГАИ города. Уточняется, что в аварии никто не пострадал.

Как передает корреспондент ТАСС, осложнено движение по Камышовому шоссе, которое соединяет крупные районы в южной части города, воинскую часть и грузовой порт с более северными спальными районам. Необходимое время для движения с юга на север по этому участку в несколько раз превышает привычное. Кроме того, пробки наблюдаются на всех улицах, которые ведут в том же направлении.

Судя по данным сервиса "Яндекс Карты", заторы наблюдаются в обе стороны от места ДТП: как от более южных к более северным районам, так и из центра и крупного микрорайона около проспекта Генерала Острякова в сторону Камышового шоссе, выезда из города и пригородным садовым товариществам, где живет значительная часть горожан, работающих непосредственно в Севастополе.