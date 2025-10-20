В Москве задержали участника нападения с ножом на росгвардейца

Мужчина напал на правоохранителя во время проверки документов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали одного из участников нападения с ножом на сотрудника Росгвардии в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

"Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве в ходе патрулирования остановили подозрительных граждан, один из которых в ходе проверки документов внезапно достал нож и нанес ранения росгвардейцу. <...> Один из злоумышленников задержан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Краснопахорском районе Новой Москвы сотрудник Росгвардии остановил молодого человека по подозрению в распространении наркотиков. В ходе проверки документов злоумышленник напал на правоохранителя, нанес ему несколько ударов ножом и скрылся. В результате сотрудник был госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).