Пропавшая челябинская туристка добровольно отделилась от группы

Женщина понадеялась на опыт в походах, рассказала руководитель пресс-службы отряда "Лиза Алерт" Челябинской области Татьяна Кайзер

ЧЕЛЯБИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Пропавшая в районе горы Большой Иремель челябинская туристка отделилась от группы, понадеявшись на свой опыт в походах, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы отряда "Лиза Алерт" Челябинской области Татьяна Кайзер. Ее отрыв от участников группы не связан с травмами или жалобами на самочувствие.

"В составе группы она приехала в Тюлюк (село в Челябинской области - прим. ТАСС), группу забросили на кордон, откуда <…> начинают все идти к горе и восхождению. Она, как нам стало понятно от этой группы, <…> на каком-то этапе от группы отделилась вроде как добровольно. Она опытный турист, как она себя позиционирует. Сказала, что ей надо еще быстро на вершину или еще что-то, может, она хотела две вершины за это время успеть [посетить]. <…> Может быть, группа шла медленно, ей надо было быстрее. Сейчас сложно сказать, но это не та ситуация, что ее потеряли, она отделилась добровольно. Когда к вечеру ко времени обратной заброски в поселок группа спустилась, ее там не оказалось", - поделилась она.

Собеседница агентства добавила, что на восхождение также отправилась другая группа, которую забирали позже. Когда потерявшаяся туристка к месту встречи для доставки в поселок не вышла и к этому времени, забили тревогу и сообщили в экстренные службы. "Я так поняла, что кто-то из группы даже вернулся туда и попробовал ее искать, прошли тропу туда-обратно, но не обнаружили. В воскресенье началась полномасштабная спасательная операция, она там с субботы", - добавила Кайзер.

Высота горы Большой Иремель составляет 1 582 м. Это вторая по высоте вершина Южного Урала. Расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкирии, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.