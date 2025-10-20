Гуцул назвала "имитацией процесса" заседания Апелляционной палаты по ее делу

Рассмотрение 28 томов за один час - это не правосудие, отметила глава Гагаузии

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала "имитацией процесса" заседания Апелляционной палаты, которая рассматривает ее дело.

"На заседании в Апелляционной палате 20 октября мы снова столкнулись с привычной тактикой прокуроров - спешкой, формализмом и полным игнорированием аргументов защиты. Рассмотрение 28 томов за один час - это не правосудие, а имитация процесса. Представленные обвинением "доказательства" не имеют ко мне никакого отношения. Их трудно назвать даже документами - это лишь фальшивая декорация, за которой скрывается политический заказ. Но я уверена: правда на нашей стороне", - написала Гуцул в послании, которое она передала через своих адвокатов.

Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу Гуцул будет продолжено 23 октября. Защищающий проходящую по этому делу Светлану Попан адвокат Константин Бриа обратил внимание журналистов на скорость, с которой судьи изучают это дело, - больше двух десятков томов в 250 страниц примерно за час. Он выразил сомнение, что судьям удается вникнуть в суть.

В августе суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.