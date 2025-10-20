Главу администрации Мелеуза задержали

Речь идет о деле о посредничестве во взяточничестве

УФА, 20 октября. /ТАСС/. Главу администрации города Мелеуза и бывшего заместителя главы Мелеузовского района задержали в Башкирии по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

"В Башкортостане задержаны глава администрации города Мелеуза и бывший заместитель главы Мелеузовского района за посредничество во взяточничестве. Глава городской администрации в настоящее время помещен под домашний арест, бывший заместитель главы районной администрации - арестован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили оперативники, муж одной из предпринимательниц Мелеуза обратился к главе города с просьбой в содействии в заключении нового договора на размещение торговой точки по продаже цветов на остановке общественного транспорта. Конкурс на заключение такого договора был назначен на август этого года. Тем временем принадлежащий предпринимательнице торговый объект продолжал свою деятельность без соответствующих разрешительных документов. Учитывая, что одним из условий проведения конкурса являлось отсутствие на земельном участке торговых точек, процедура была отменена, тогда муж коммерсантки обратился к главе города за оказанием содействия, а тот в свою очередь - к одному из работавших на тот момент заместителей районной администрации. Они пообещали свою помощь в посредничестве в передаче взятки для решения вопроса и потребовали 200 тыс. рублей.