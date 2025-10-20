В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор региона Александр Гусев призвал сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 20 октября. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он в своем Telegram-канале.