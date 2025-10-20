Реклама на ТАСС
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали покинуть опасную зону
18:39

ТАМБОВ, 20 октября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Тамбовской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

"Внимание! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно - покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан. Сообщите о БВС по одному из номеров: 102 или 112", - говорится в сообщении. 

