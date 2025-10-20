В поисках пропавшей в Башкирии туристки обследовали 22 км лесных троп

Женщину ищут 56 человек и 18 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

УФА, 20 октября. /ТАСС/. Спасатели, волонтеры и сотрудники полиции обследовали 22 км лесных троп при поисках пропавшей в Башкирии в районе горы Иремель туристки из Челябинска. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по Башкирии.

Женщина пропала 18 октября, добровольно отделившись от группы, после чего ее участники обратились за помощью. Поиски осложняет сложная погодная обстановка - туман, снег и сильный ветер.

"Силами поисково-спасательных отрядов, полицией и волонтеров обследовано 22 км лесных троп вдоль реки Тыгын. Всего к поиску привлечены 56 человек и 18 единиц техники. Работа по поиску продолжается", - говорится в сообщении.

К поискам привлечена совместная группировка сил и средств Башкирии и Челябинской области, используются беспилотные авиационные системы МЧС России, квадроциклы, задействована кинологическая служба. На территории природного парка "Иремель" создан оперативный штаб.

Гора Большой Иремель имеет высоту 1 582 м. Это вторая по высоте вершина Южного Урала. Расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкирии, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.