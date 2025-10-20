В Энергодаре частично восстановили электроснабжение

Энергетики начали подключение 1 и 2 микрорайонов

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты частично восстановили электроснабжение Энергодара, начали подключение городских микрорайонов. Однако полностью город будет запитан утром во вторник, сообщил мэр Максим Пухов.

"Энергетики восстановили электроснабжение и начали подключение 1 и 2 микрорайонов. Однако 3 и 7 [микрорайоны] обесточены, полное восстановление ожидается лишь утром 21.10", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

Ранее в администрации города - спутника Запорожской АЭС сообщили, что Энергодар остался без электроэнергии из-за аварийной ситуации. Жителей призвали минимизировать потребление электричества после восстановления его подачи и сократить использование мощных электроприборов. Подключение и использование лифтов небезопасно, заключили в администрации.