Le Parisien: использовавшийся для ограбления Лувра автоподъемник был угнан

По данным издания, злоумышленники вышли на мужчину с помощью сайта объявлений Leboncoin, на котором он выставил подъемник на продажу

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Автогидроподъемник, который преступники использовали для ограбления Лувра 19 октября, ранее был угнан ими у частного лица. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, злоумышленники вышли на мужчину, личность которого не раскрывается, с помощью сайта объявлений Leboncoin, на котором он выставил подъемник на продажу.

Примечательно, указывает газета, что автомобиль продавался в коммуне Лувр (Louvres) в департаменте Валь-д'Уаз в регионе Парижа.

Как отмечает Le Parisien, преступники договорились с мужчиной о встрече, приехали на место и, угрожая, угнали автовышку, не заплатив за нее.

Ранее прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что 19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в "Галерее Аполлона", они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Проводимый полицией интенсивный розыск преступников пока не дал результатов. После ограбления министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес распорядился усилить безопасность музеев страны.