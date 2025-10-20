Добровольцы не участвуют в поисках пропавшей в Башкирии альпинистки

Это связано с тяжелыми погодными условиями на месте

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Волонтеров не привлекают к задачам по поискам пропавшей в районе горы Большой Иремель в Башкирии альпинистки Полины Захаровой из-за тяжелых погодных условий в месте проведения операции по просьбам МЧС. Об этом заявила ТАСС руководитель пресс-службы отряда "Лиза Алерт" Челябинской области Татьяна Кайзер.

Захарова пропала 18 октября после того, как отделилась от группы и пошла по маршруту самостоятельно. Ранее в пресс-службе отряда сообщили ТАСС, что поиски осложняются туманом, ветром и снегом.

"Службы МЧС просили не привлекать добровольцев, чтобы не увеличивать проблемы. <…> На месте есть добровольцы "Лиза Алерт" [опытные, физически подготовленные, имеющие соответствующую экипировку], но пока непосредственно к задачам их не привлекали. Потому что очень тяжелые условия поиска", - сказала собеседница агентства.

Высота горы Большой Иремель составляет 1 582 м. Это вторая по высоте вершина Южного Урала. Расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкирии, северо-западные склоны находятся в границах Катав-Ивановского района Челябинской области.