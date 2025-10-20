В Воронежской области уничтожили не менее четырех БПЛА

Обломки беспилотника повредили промышленное сооружение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили не менее четырех беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области. Обломки БПЛА повредили элемент промышленного сооружения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее четырех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки БПЛА незначительно повредили элемент промышленного сооружения", - написал он.