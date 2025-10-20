На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков

В населенных пунктах подземные толчки не ощущались

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае зарегистрировали за минувшие сутки девять афтершоков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло девять афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,1. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова, Камбальный. Жителей и гостей края призвали не приближаться к ним.