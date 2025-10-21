Жителя Камчатки арестовали за оправдание терроризма

Следователи провели обыск по месту жительства подозреваемого

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Камчатском крае возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Его подозревают в публичном оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Региональным ведомством СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего елизовчанина, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, с апреля по май 2025 года молодой человек, находясь в Камчатском крае и разделяя идеологию одной из террористических организаций, деятельность которой запрещена на территории России, размещал в интернете многочисленные текстовые сообщения, оправдывающие деятельность запрещенной структуры.

"По ходатайству органа следствия местному жителю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства фигуранта проведен обыск, изъяты технические устройства, а также документы, имеющие значение для следствия", - отметили в управлении.

Подчеркивается, что дело возбуждено и расследуется при сопровождении сотрудников УФСБ России по региону. Проводятся следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.