Движение на участке трассы Пермь - Екатеринбург перекрыли из-за ДТП

Объезд возможен через город Первоуральск

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Движение на участке трассы Пермь - Екатеринбург в Свердловской области перекрыто из-за ДТП. Об этом информирует "Уралуправтодор".

"На автодороге Р-242 км 319 (ГО Ревда, Свердловская область) произошло ДТП. Движение полностью перекрыто в направлении Перми", - сказано в сообщении.

Отмечается, что объезд возможен через город Первоуральск. Также водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Как сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по Свердловской области, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил опрокидывание, пострадавших нет. "Проезжая часть частично перекрыта, организовано движение по одной полосе. Объезд возможен через г. Первоуральск со съездом на км 326 и возвращением на км 316", - отметили в ведомстве.