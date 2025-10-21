В Иркутской области в ДТП со скорой помощью пострадали три человека

ЧП случилось в Саянске

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 21 октября. /ТАСС/. Три человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой медицинской помощи в Саянске Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"По предварительным данным, <…> на пересечении улиц Советской и Ленина в Саянске произошло столкновение автомобиля Mitsubishi Dion и автомашины скорой медицинской помощи. В результате медицинская помощь понадобилась обоим водителям и пассажиру первого авто. Причины и условия произошедшего устанавливаются, в том числе сотрудниками Госавтоинспекции", - сказали в ведомстве. Прокуратура Саянска организовала проверку.

По данным Госавтоинспекции региона, водитель Mitsubishi Dion не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомашиной "ГАЗ", двигавшейся со включенными маяками и звуковой сиреной. "После удара минивэн отбросило на металлическое ограждение", - пояснили в Госавтоинспекции.