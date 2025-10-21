В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 21 октября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Гусев сообщал, что дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее четырех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, обломки БПЛА незначительно повредили элемент промышленного сооружения.

Сигнал об опасности атаки беспилотников объявлялся в регионе в 20:38 мск понедельника.