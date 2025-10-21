В МЧС уточнили площадь пожара на складе в Астраханской области

Она составляет 12 тыс. кв. м, сообщили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал МЧС России/ ТАСС

АСТРАХАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Площадь возгорания, возникшего на складе в Астраханской области, по уточненным данным, составляет 12 тыс. кв. м. На место направлен пожарный поезд.

Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Астраханской области огнеборцы МЧС России тушат склад. <...> Площадь пожара составляет 12 тыс. кв. м. К тушению привлечены порядка 80 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. К месту также направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по региону информировали, что складские помещения горят на площади 10 тыс. кв. м.

По предварительным данным ведомства, внутри склада находятся пластиковые трубы, высокая пожарная нагрузка в здании способствует быстрому распространению огня.