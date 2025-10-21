ТАСС: суд не принял жалобу экс-главы правительства КЧР на изъятие имущества

Согласно иску Генеральной прокуратуры, в доход государства должно быть обращено имущество Владимира Кайшева на сумму 41,94 млрд рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы оставил без движения апелляционную жалобу на решение суда по иску Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева на сумму 41,94 млрд рублей. Об этом сказано в карточке суда, с которой ознакомился ТАСС.

"Определение об оставлении жалобы (представления) без движения", - написано в карточке дела.

Согласно ст. 323 ГПК РФ, причиной для оставления апелляционной жалобы без движения может послужить неуплата госпошлины, а также нарушение требований ст. 322 ГПК РФ, то есть несоблюдение правил содержания апелляционной жалобы и прикрепленных документов.

Никулинский суд 3 сентября удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества Кайшева и аффилированных с ним лиц на сумму 41,94 млрд рублей, приобретенного с нарушением антикоррупционного законодательства. В перечень изъятого имущества вошли доли в коммерческих организациях, земельные участки, жилые и нежилые помещения в Ставропольском крае, Москве и Московской области, а также автомобили премиум-класса.

Имущество Кайшева было выявлено при расследовании уголовного дела о попытке рейдерского захвата предприятия по добыче минеральной воды на Ставрополье. По данным следствия, в 2022-2023 годах он и его сообщники пытались завладеть 50% акций компании - владельца лицензии на добычу минеральной воды для производства "Новотерской целебной". Также в деле фигурируют эпизоды хищения природного газа. 71-летний Кайшев находится в СИЗО, ему вменяются создание преступного сообщества, мошенничество, кража и вымогательство.