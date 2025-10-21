В Чернигове на севере Украины блэкаут, отсутствует водоснабжение

Работники водоканала приступили к запуску объектов предприятия от альтернативных источников питания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Чернигов на севере Украины обесточен, отсутствует водоснабжение, объекты "Черниговводоканала" запускают от альтернативных источников питания. Об этом компания сообщила в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вечером в понедельник север Черниговской области остался без света из-за ударов по энергоструктуре, проинформировало местное облэнерго. В ночь на вторник украинское издание ТСН сообщало о взрывах на Черниговщине.

"Объекты КП "Черниговводоканал" обесточены, как и весь город. Сегодня, 21 октября, с 5:30 (совпадает с мск - прим. ТАСС) работники водоканала приступили к запуску объектов предприятия от альтернативных источников питания", - сообщили в компании.

Жителей города призвали заранее запасаться водой.