В Красноярске начался суд над обвиняемой в убийстве троих детей матерью

Речь идет о Валентине Мытько из Канска

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Красноярский краевой суд приступил к рассмотрению дела Валентины Мытько из Канска, обвиняемой в убийстве троих своих детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее Мытько направляли на судебную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России. По ее результатам у женщины диагностировано хроническое психическое расстройство и установлено, что в момент преступления Мытько была невменяема.

"Красноярский краевой суд в первой инстанции начал рассматривать дело Валентины Мытько (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ умышленное причинение смерти другому человеку; убийство двух и более (трех) лиц, малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.

На судебном заседании начался допрос свидетелей. Суд огласил постановление прокуратуры о применении мер медицинского характера в отношении Мытько.

Трагедия в Канске

14 апреля 2025 года в доме в Канске были обнаружены тела трех детей в возрасте семи месяцев, четырех и восьми лет. По подозрению в убийстве была задержана 29-летняя мать детей Валентина Мытько. На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), а также ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц органов системы профилактики). Семья состоит на профилактическом учете, отец привлекался к административной ответственности за нанесение побоев сыну. Мать - домохозяйка, состоит на учете у психиатра. У семьи есть еще четвертый ребенок, который на момент трагедии был в школе. После занятий он пришел домой и увидел последствия убийства.

16 апреля Центральный районный суд Красноярска заключил Мытько под стражу. Свою вину она признала. 18 апреля этот же суд арестовал ее мужа Владимира Мытько по обвинению в истязании выжившего ребенка. Он также продолжает находиться под стражей. По версии следствия, он регулярно на протяжении нескольких лет избивал мальчика. По уголовному делу о халатности старшему инспектору по делам несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.