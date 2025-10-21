Экс-зампреда ульяновского правительства доставили в Ульяновск

Следствие планирует предъявить Владимиру Пушкареву обвинение

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 21 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Ульяновской области доставлен в Ульяновск, где ему будет предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

20 октября ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ в отношении экс-чиновника. Как уточнили ТАСС в силовых структурах, речь идет о Владимире Пушкареве. Управление ФСБ России по Ульяновской области 20 октября распространило кадры задержания бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области. По данным СМИ, это произошло по месту его проживания в Москве.

"После доставления в Ульяновск фигурант задержан следователем в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие сегодня планирует предъявить задержанному обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ и выйти с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, бывший чиновник в 2024-2025 годах, используя служебное положение, обеспечил победу аффилированной с ним коммерческой организации в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыше в Ульяновской области. Сумма контракта составляла свыше 317 млн рублей. Кроме того, он давал незаконные указания об увеличении суммы аванса лоббируемой фирме, а также изменял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика. По уголовному делу сейчас проводятся следственные действия в трех субъектах РФ. Изымается значимая документация и иные предметы, имеющие значение для следствия.