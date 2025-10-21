После провала грунта в Петербурге начали проверку

По результатам будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц по профилактике и предотвращению аварийных ситуаций

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге устанавливает обстоятельства провала грунта у жилого дома на 1-м Муринском проспекте в связи с прорывом подземного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"Следственным отделом по Выборгскому району [города] по факту провала грунта проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Прокуратура Санкт-Петербурга также сообщила о проведении проверки по факту происшествия. "В настоящее время с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов проверяются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц по профилактике и предотвращению аварийных ситуаций. Соблюдение прав эвакуированных жильцов находится на контроле прокуратуры", - отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщили ранее в городской администрации, из-за просадки асфальта в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора эвакуировали жителей многоквартирного дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения. На месте работают специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", сотрудники МЧС, правоохранительных органов, здравоохранения. Эвакуированных людей разместили в школе №104 на улице Харченко. Для безопасности также ограничено движение по улице Харченко - от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. Кроме того, в районе технологического нарушения отключили газ в жилых домах.