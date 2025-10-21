Туск сообщил о задержании восьми человек за подготовку диверсий

По словам польского премьера, задержания были проведены в разных частях республики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Восемь человек, которые готовили проведение диверсионных актов, задержаны в Польше. Об этом в X написал премьер-министр республики Дональд Туск.

"Они были задержаны в рамках акции, проведенной Агентством внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами", - написал глава правительства. Он уточнил, что задержания были проведены в разных частях Польши.

При этом Туск не сообщил, о каких конкретно диверсиях могла идти речь.

По данным радиостанции RMF24, глава МВД Польши Марчин Кервиньский пока никак не прокомментировал информацию Туска.