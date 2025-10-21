В Москве арестовали трех обвиняемых в изнасиловании

С фигурантами проведены следственные действия, им предъявлено обвинение

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В Москве арестованы три человека по обвинению в совершении пяти эпизодов изнасилования и пяти эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении трех соучастников 1999 и 2004 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) - 5 эпизодов и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) - 5 эпизодов. <…> С фигурантами проведены следственные действия, им предъявлено обвинение. По ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты в квартире жилого дома на 2-й Новоостанкинской улице совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении малознакомых девушек, одна из которых несовершеннолетняя.

После случившегося потерпевшие обратилась в правоохранительные органы.