В Москве завели первое дело об организации деятельности по передаче абонентских номеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции возбудили первое уголовное дело по статье об организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"1 сентября текущего года вступила в силу новая статья УК РФ - 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ). Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено первое уголовное дело", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что житель Химок получил от своего знакомого предложение заработать. Требовалось посещать офисы операторов связи и на основании поддельных доверенностей от имени различных юридических лиц заключать договоры на оказание услуг связи, рассказала представитель ведомства.

Также злоумышленник получил инструкции о действиях в случае отказа сотрудников офисов оформлять сим-карты. "Полученные абонентские номера молодой человек передавал в управление третьим лицам. За каждый успешно оформленный договор ему обещали заплатить 9 тысяч рублей", - сказала Волк.

Подозреваемый задержан сотрудниками УБК МВД России под контролем Следственного департамента МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве. В ходе обыска у него изъяты смартфоны, сим-карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Соучастники и другие эпизоды преступной деятельности устанавливаются