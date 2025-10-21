В Татарстане троих подростков арестовали по делу о теракте на железной дороге

По данным следствия, обвиняемые по заказу иностранных спецслужб за денежное вознаграждение подожгли железнодорожное оборудование на участке вблизи Бугульмы

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Трое несовершеннолетних жителей Татарстана арестованы по делу о совершении террористического акта на железной дороге по заказу иностранных спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Трем несовершеннолетним жителям региона предъявлены обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе 2025 года обвиняемые по заказу иностранных спецслужб за денежное вознаграждение подожгли железнодорожное оборудование на участке вблизи Бугульмы, использовав горючие материалы. "Обещанных 24 тысяч рублей они не получили", - уточнили в ведомстве.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции и регионального УФСБ сразу после совершения преступления. В отношении всех троих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Татарстану, ими оказались двое 16-летних учащихся лениногорских колледжей и 15-летний десятиклассник одной из средних школ города. Все трое состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних и в красной зоне внутришкольного учета. Задержанные признали свою вину в поджоге железнодорожного оборудования.

Уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство. Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.