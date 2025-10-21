Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

МВД показало видео задержания организатора передачи абонентских номеров в Москве

Соучастников и другие эпизоды преступной деятельности устанавливают
Редакция сайта ТАСС
07:13
Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС
© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

ТАСС, 21 октября. МВД опубликовало видео с задержанием организатора деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. 

На кадрах виден момент вскрытия двери сотрудниками полиции и задержание злоумышленника. 

Подозреваемого задержали сотрудники УБК МВД России под контролем Следственного департамента МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве. Соучастники и другие эпизоды преступной деятельности устанавливаются. 

РоссияМосква