МВД показало видео задержания организатора передачи абонентских номеров в Москве

Соучастников и другие эпизоды преступной деятельности устанавливают

ТАСС, 21 октября. МВД опубликовало видео с задержанием организатора деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах виден момент вскрытия двери сотрудниками полиции и задержание злоумышленника.

Подозреваемого задержали сотрудники УБК МВД России под контролем Следственного департамента МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве. Соучастники и другие эпизоды преступной деятельности устанавливаются.