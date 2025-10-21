МВД показало видео задержания организатора передачи абонентских номеров в Москве
07:13
ТАСС, 21 октября. МВД опубликовало видео с задержанием организатора деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
На кадрах виден момент вскрытия двери сотрудниками полиции и задержание злоумышленника.
Подозреваемого задержали сотрудники УБК МВД России под контролем Следственного департамента МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве. Соучастники и другие эпизоды преступной деятельности устанавливаются.