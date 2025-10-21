Задержанный за госизмену россиянин признался в передаче данных ВСУ о местах ПВО

Обвиняемый сообщил, что в 2019 году находился на территории Украины в качестве оппозиционера и участвовал в митингах

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Задержaнный за государственную измену в Москве россиянин дал признательные показания в передаче данных ВСУ о местах дислокации ПВО. Это следует из видео, которое распространила ФСБ России.

В 2019 обвиняемый находился на территории Украины в качестве опозиционера, где участвовал в митингах. В Москве он собирал информацию о местоположении ПВО и иных объектов Миноброны РФ, затем передалавал ее солдатам ВСУ.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Москве гражданина России 1999 г. р., подозреваемого в госизмене. По данным ФСБ, после начала специальной военной операции фигурант осуществлял сбор и передачу с помощью мессенджера Telegram сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов Министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и БПЛА.