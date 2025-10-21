В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

Среди погибших несовершеннолетняя

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Грузовик выехал на полосу встречного движения на трассе в Саткинском районе Челябинской области и столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека - водитель легковушки и девочка, ехавшая в той же машине, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai и его несовершеннолетний пассажир (девочка 2012 года рождения) скончались на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа районного отдела полиции, экстренные службы", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 07:50 (05:50 мск) на 286-м км автодороги Бирск - Тастуба - Сатка. По предварительным данным, водитель лесовоза при движении на спуск на мокром асфальте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с легковым автомобилем.